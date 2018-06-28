Улан-Удэ, 28 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации третьей смены в школах Бурятии и очередей в детсады в регионе.

Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР Школьники с учителем

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 июня, в правительстве Бурятии, глава республики Алексей Цыденов и премьер-министр Дмитрий Медведев провели рабочую встречу 27 июня в Горках (Московская область).

«Результат встречи превзошёл все ожидания. Дмитрий Анатольевич выделил время для дополнительных вопросов. По ряду из них решения принимались сразу, по другим даны поручения правительству России для совместной проработки», — прокомментировал Алексей Цыденов.

Также на встрече обсудили вопрос о выделения 520 млн рублей на покрытие дефицита по завершению строительства правобережных очистных сооружений города Улан-Удэ. Общая стоимость строительства трёх пусковых комплексов оценивается в 2,3 млрд рублей, а из федерального бюджета намерены выделить 1,8 млрд.

Кроме того, по поручению Медведева в Бурятии проработают вопрос строительства мусоросжигательного завода с использованием японских технологий.

Стороны обсудили и ситуацию на Гусиноозерской ГРЭС. Медведев поручил проработать вопрос о снижении ставки за водопользование, чтобы электростанция могла работать дальше.

В пресс-службе республиканского правительства ИА REGNUM сообщили, что по состоянию на 1 июня 2018 года в общей очереди на получение дошкольного образования состоят более 26 тыс. детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В том числе более 12 тысяч детей — в актуальной очереди. Имеются в виду дети, у которых желаемая дата зачисления в детский сад — 1 сентября 2017 года.

Также известно, что в 2017/2018 учебном году в третью смену обучались 1019 человек в шести школах Бурятии.

Власти Бурятии ранее объявили, что в школах республики будет создано 1660 новых мест, в том числе за счёт введения в эксплуатацию в 2018 году школы в 112 квартале города Улан-Удэ на 744 мест по федеральной программе «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Российской Федерации».

В 2019 году по этой программе в Улан-Удэ запланировано возведение пристроев к гимназии №33 на 216 мест и к школе №25 на 250 мест с вводом в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, в 2018 году за счёт средств республиканского бюджета запланировано строительство школы в селе Гурульба Иволгинского района на 450 мест.

Что касается Гусиноозёрска — это город с населением более 24 тысяч человек, который включён в перечень моногородов РФ второй категории (имеются риски ухудшения социально-экономического положения). Градообразующее предприятие — Гусиноозерская ГРЭС на озере Гусиное, где работают более 1 тысячи человек. Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 года были установлены повышающие коэффициенты к ставкам платы за водопользование. В связи с этим плата за водопользование к 2025 году должна возрасти до 1,3 млрд рублей.

«Дальнейшее увеличение платы приведёт к банкротству предприятия и, как следствие, закрытию моногорода, переселению его жителей, а также к резкому снижению поступлений в федеральный бюджет от платы за пользование водным объектом», — объясняют в правительстве Бурятии.

Напомнили власти Бурятии и про мусоросжигательный завод. Проект строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в городе Улан-Удэ с мощностью переработки отходов до 72 тыс. тонн в год предложили Минпромторг России и минэкономики Японии в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. После этого был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Бурятии и японской организацией Nedo. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей. При этом японская компания несёт расходы не более 30% от общей стоимости. Власти Бурятии хотят добиться включения мероприятий по проектированию и строительству завода в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» с объёмом финансирования 5 млрд рублей и сроком реализации в 2019—2022 годах.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с ещё одним сибирским губернатором — врио главы Красноярского края Александром Уссом. Сообщалось, что они обсудили проблемы, существующие в регионе, и пути их решения. Также Медведев и Усс наметили пути развития Красноярского края на ближайшее время.

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