Чебоксары, 28 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Чувашии за один день утонули два ребёнка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, следственное управление просит родителей быть предельно бдительными и не оставлять детей одних, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя управления Олег Дмитриев.

Николай Богданов-Бельский. Перетягивание каната. 1939

Сразу два трагических случая произошли 27 июня. В Красночетайском районе пятилетняя девочка утонула в искусственном водоеме размерами 8×8 метров и глубиной около 1,5 метра, вырытом в дальней части огорода домохозяйства. В тот же вечер в Цивильском районе шестилетний мальчик утонул на реке Унга, протекающей неподалеку от населенного пункта, где он проживал. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых и не умели плавать.

Ранее трагедия произошла 22 июня на Волге в Новочебоксарске: восьмилетний мальчик утонул, зайдя в воду в месте, не приспособленном для купания. Взрослых в это время рядом не было.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. В связи с жаркой погодой следственное управление СКР призывает родителей и лиц, на чьем попечении находятся дети, «обеспечить контроль за их времяпрепровождением на досуге, а при нахождении несовершеннолетних в пределах шаговой доступности от водоемов быть предельно бдительными и не оставлять их ни на минуту без своего присмотра».

Напомним, по данным спасателей на 26 июня, с начала года на водоемах республики произошло восемь несчастных случаев. В том числе с начала лета утонули два человека, трагедии произошли на необорудованных пляжах в Новочебоксарске и Козловском районе. Ранее резонанс вызвало происшествие 25 июня на Волге возле Марпосада: помощь потребовалась двум молодым жителям города 17 и 18 лет, учащимся местного лесотехнического техникума. Студенты едва не утонули, решив переплыть в пьяном виде почти трехкилометровый участок реки возле городского пляжа.