Москва, 28 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Итоговая стоимость земельного участка площадью 26,6 га на юго-востоке Москвы составила 1,01 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Дом.РФ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Отмечается, что по результатам торгов победителем признана компания «Геос Трейд», которая получила возможность построить на участке жилой микрорайон с инфраструктурой.

«Площадь земельного участка позволяет построить микрорайон, который будет соответствовать критериям комфортной жилой среды, предполагающим в том числе строительство социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, в районе парка «Зарядье», будет построен комплекс «элитных» апартаментов. Возведением жилья займётся компания MR Group, вошедшая в ТОП-3 крупнейших застройщиков столицы России.

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