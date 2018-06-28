Вашингтон, 28 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Минобороны США выделит $500 млн на подготовку военнослужащих к подземному бою. Солдатам нужно уметь действовать в туннелях и в условиях городской застройки, пишет The Times.

Цитата из х/ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша Солдаты под землей

Американское командование пересматривает программы тренировки боевых подразделений с учетом возможной конфронтации с Россией или КНДР. Бойцам придется работать в темноте, при плохом качестве воздуха и в условиях, когда обычные устройства связи не действуют.

Сложные системы подземных ходов существуют под многими крупными городами. Вести бой в подземельях с конца 2017 года учатся 26 из 31 боевого подразделения армии США.

Американским солдатам уже приходилось сражаться на территории городов и в туннелях в Ираке и Сирии, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, США не намерены сокращать свое присутствие в Южной Корее: численность вооруженных сил на территории страны останется прежней.

Читайте также: Пентагон: военные США не уйдут из Южной Кореи