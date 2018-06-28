Донецк, 28 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины подвергли обстрелам объекты на мариупольском и донецком направлениях, за сутки было выпущено 75 боеприпасов, сообщила 28 июня пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Обстрел

В сообщении говорится, что обстрелам подверглись населенные пункты Докучаевск, Белая Каменка. Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП/БТР. Повреждения получил дом в Докучаевске по улице Крепкая. Кроме того, специалисты СЦКК зафиксировали повреждение здания сельхозпредприятия по улице Грибная.

Напомним, обстрелы с украинской стороны продолжаются в нарушение ранее достигнутых договоренностей о перемирии и минских соглашений. Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликтующие стороны намерены достигнуть нового соглашения об установлении режима тишины до 1 сентября.

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