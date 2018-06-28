Новосибирск, 28 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве охранника в одном из баров в Новосибирске, сообщает 28 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным следствия, в ночь на 21 марта в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» между охранником и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт после того, как последний отказался сдать свои вещи в гардероб. В его «поддержку» подошла компания мужчин, среди которых был и 30-летний брат.

Сотрудник охраны не отступил от своих требований, после чего 37-летний мужчина избил его, а брат смертельно ранил пострадавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Старший брат был задержан, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Второй фигурант был объявлен в федеральный розыск, в настоящее время он задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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