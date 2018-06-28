Москва, 28 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегают от внедрения новых камер видеофиксации, позволяющих при считывании госномера ТС проверять наличие у собственника автомобиля полиса ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Камера на дороге

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Минтранса Евгению Дитриху, где просит «приостановить введение в эксплуатацию новых автоматических комплексов видеофиксации вплоть до полного устранения проблемы получения полиса в бумажном или электронном виде».

Внедрение новых камер, по мнению парламентария, затронет права и законные интересы многих автовладельцев в регионах, по-прежнему сталкивающихся с организационными и техническими проблемами при попытке оформить полис ОСАГО.

Вместе с тем ранее Набиуллина рассказала о новых тарифах на ОСАГО — для учета особенностей риска каждого водителя предлагается ввести 50 категорий водителей — сейчас их пять — по соотношению различных критериев, которые включают стаж, возраст, аварийность и так далее.

Также ЦБ фиксирует рост спроса на e-ОСАГО. За 2017 год заключено более 7,8 млн электронных договоров ОСАГО, что составляет около 20% от общего количества ОСАГО. Сейчас доля электронных полисов уже составила 25%, указала глава ЦБ в ходе пленарного заседания Госдумы.