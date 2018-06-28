Москва, 28 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило графический роман «Эпифания» французской писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра. Комикс рассказывает о том, как преодолеть свой страх.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка графического романа писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра «Эпифания»

Главная героиня истории — восьмилетняя Эпифания, которая боится собственной тени. Всю жизнь страх следует за ней в виде странного существа и не оставляет девочку ни на минуту. Однажды Эпифания решает избавиться от своего навязчивого спутника и отправляется на поиски того, кто сможет ей помочь в этом.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графического романа писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра «Эпифания»

По пути она встречает загадочных персонажей: потерявшего серьёзность гида, сумасшедшего психиатра, странного парикмахера, рыцаря без страха и упрека, укротителя диких зверей и ясновидящую. Гротескные персонажи вносят в историю немалую дозу абсурда и доброго юмора, который придется по душе и детям, и взрослым читателям.

» — Волосы встают дыбом?

— Да! Волосы встают дыбом. И о чём это говорит?

— Э-э… О том, что вам нужен парикмахер».

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графического романа писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра «Эпифания»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графического романа писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра «Эпифания»

Необычный мир, в котором путешествует Эпифания, напоминает «Алису в стране чудес». Всё те же странные персонажи, необъяснимые явления, а порой даже бессмыслица порождают в голове образы Белого Кролика, Чеширского Кота и Безумного Шляпника. Может показаться, что герои Люиса Кэрролла стали неким эталоном для авторов комикса. Но всё же причудливые повороты «Эпифании» уходят в сторону от старой доброй сказки и сосредотачиваются совсем на других вещах.

«История Эпифании по характеру повествования, персонажам и количеству тонких абсурдных реплик очень похожа на «Алису в стране чудес». Ребенок оценит чудаковатые повороты сюжета, забавных персонажей, и, надеюсь, поймёт, что со страхами можно разобраться, но при этом капелька страха нужна каждому, — отмечает продюсер направления МИФ Анна Дружинец. — Взрослым книгу тоже рекомендую — маленький мирок в ней очень необычный, а абсурдный юмор и меткая игра слов, которую великолепно адаптировал переводчик Михаил Хачатуров, никого не должны оставить равнодушным».

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графического романа писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра «Эпифания»

Помимо интересного содержания, в комиксе присутствует еще одна немаловажная деталь — волшебная графика. Причем волшебная в прямом смысле этого слова. Атмосферные и немного пугающие иллюстрации Клемана Лефевра позволяют полностью погрузиться в мир, созданный Северин Готье. С каждой страницей в персонажах кипит всё больше жизни. И страх не становится исключением — он тоже оживает и следует по пятам не только за Эпифанией, но и за читателем. Однако не стоит пугаться раньше времени — дальше последней страницы комикса этот страх не уйдёт.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графического романа писательницы Северин Готье и иллюстратора Клемана Лефевра «Эпифания»

Впрочем, сама история так быстро не отпустит читателя. В конце книги его ждёт настольная игра «Жуть» по мотивам комикса, к которой может присоединиться вся семья.

Напомним, ранее издательство МИФ выпустило комикс «Фиби и единорог: праздник круглый год» американской художницы Даны Симпсон. Книга стала продолжением истории дружбы девочки Фиби и единорога Мэриголд. В новой части им предстоит влюбиться, побывать на вечеринке единорогов, сыграть главную роль в школьной пьесе и подружиться с неприятной девочкой Дакотой.