Донецк, 28 июня, 2018, 10:47 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) в Киевском районе Донецка и Докучаевске получили повреждения три жилых дома. Об этом сообщает 28 июня «Донецкое агентство новостей».

Vincent Carrella Дыры от пуль в стекле

Отмечается, что в результате ночных обстрелов вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены два жилых дома в Докучаевске и один дом в Киевском районе столицы ДНР. По сведениям представителей администраций, в результате обстрелов не зафиксировано погибших и раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня мэр города Докучаевск Александр Качанов рассказал, что в результате обстрела ВСУ повреждена школа-интернат в городе Докучаевск — осколки снарядов повредили остекление и кровлю, повреждения получили хозяйственные постройки возле школы.

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