Пермь, 28 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Управление Министерства внутренних дел России по городу Перми заявило, что запрет Знамени Победы на акции «Бессмертный полк» в Перми был утвержден протоколом заседания рабочей группы администрации города, сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM.

Уильям-Адольф Бугро. Раскаяние Ореста. 1862

В ответ на соответствующее обращение общественного деятеля Николая Аксентьева, правоохранительные органы Перми провели проверку, которая и позволила получить данную информацию.

Запрет Знамени Победы, как и иных государственных символов России, был введен некоммерческой организацией, возглавляемой Анной Отмаховой, а затем утвержден рабочей группой пермской администрации, организовавшей празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что ранее на обращение активистов движения «Суть времени» в администрацию Перми по аналогичному вопросу, был получен ответ следующего содержания:

«Администрация города Перми не являлась организатором Акции. Организатором Акции является Пермская региональная историко-патриотическая общественная организация «Бессмертный полк. Пермь», — подчеркивается в ответе администрации, полученном активистами.

«Позиция городских властей по данному вопросу и ранее вызывала удивление, однако в контексте информации, полученной от правоохранительных органов, она выглядит просто вопиющей. Получается, что чиновники на рабочей группе утвердили запрет на использование государственной символики России в самый главный наш праздник», — подчеркнули в движении «Суть времени».

Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.