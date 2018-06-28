Москва, 28 июня, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Российский режиссёр Сергей Бодров сегодня, 28 июня 2018 года празднует свой 70-летний юбилей, он родился в 1948 году в Хабаровске.

My.mail.ru Сергей Бодров-старший

Бодров не сразу попал в кинематограф, сначала он начал работать в направлении журналистики. Со сценарного факультет ВГИКа он выпустился в 1974 году. Его режиссёрский дебют состоялся при выпуске фильма «Голоса войны» (1974).

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На данный момент фильмография Бодронва насчитывает более 45 проектов, за свою карьеру он выпустил более 20 режиссёрских работ. Одной из самых известных его картин является «Кавказский пленник». В 2015 году Сергей Бодров снялся в мелодраме «Рыцарь кубков» Терренса Малика.