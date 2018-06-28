Москва, 28 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Государственная дума и Бундестаг формируют Большую Межпарламентскую комиссию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В качестве сопредседателей комиссии с российской стороны работу возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), с немецкой стороны — вице-президент Бундестага Томас Опперманн, уточнили в Госдуме.

В настоящее время обсуждаются возможные направления работы комиссии, среди которых вопросы безопасности, развития цифровой экономики, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития региональных и межпарламентских связей.

Первое заседание комиссии планируется провести осенью 2018 года.

Предложение о необходимости создания комиссии было высказано спикером Госдумы Вячеславом Володиным в ходе встречи с делегацией парламентариев Бундестага во главе с вице-президентом Томасом Опперманном 8 июня 2018 года в Москве. На встрече отмечалось, что отношения между парламентами двух стран длительное время были практически заморожены. Предложение создать совместную комиссию на постоянной основе с тем, чтобы сотрудничество между Государственной думой и Бундестагом обрело эффективную форму, было поддержано немецкой стороной.

«У России и Германии существует огромный потенциал в развитии экономических связей, и это несмотря на то, что мы имеем дело с санкциями. В частности, «Северный поток — 2» — это прекрасный, важный экономический проект, и он не должен подвергаться угрозам из-за санкций третьих стран. Я буду рад, если между нашими парламентами будет постоянное сотрудничество», — подчеркнул на встрече в Госдуме вице-президент Бундестага Томас Опперманн.