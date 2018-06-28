Бразилия, 28 июня, 2018, 10:47 — ИА Регнум. 54 заключенных сбежали из тюрьмы в муниципалитете Мараба на севере Бразилии, пишет газета Le Figaro.

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Согласно заявлению полиции, побег был инициирован двумя вооруженными заключенными, которым помогала вооруженная группа снаружи. Они заставили охранников открыть камеры. При попытке задержать сбежавших один полицейский получил ранение, двое заключенных погибли.

Столкновение с полицией произошло в переполненной тюрьме, предназначенной для 180 заключенных, однако в ней был размещен 571 человек. После случившегося охрана исправительного учреждения была усилена.