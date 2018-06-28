Иркутск, 28 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Жизни и здоровью 17 млн жителей России угрожают токсичные отходы, которые содержатся на мусорных полигонах и свалках. Об этом заявил 28 июня на совещании в Иркутске первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

По данным на 1 января 2018 года на каждого жителя России приходится по 205 т мусора — в общей сложности на свалках площадью 4 млн га находится более 30 млрд т отходов. Каждый год мусора становится на 4 млрд т больше, а площадь свалок возрастает на 300 тыс. га.

Лишь 40% жителей РФ пользуются чистой водой. Вторично перерабатывается и используется всего 9% твердых отходов. Фактически объем мусора вырос вдвое за 15 лет.

Итогом масштабных проверок стало выявление более 250 тыс. нарушений, направление в суды 22 тыс. исков на общую сумму 3,5 млрд рублей, возбуждение 135 уголовных дел. Более 10 тыс. несанкционированных свалок удалось ликвидировать после вмешательства надзорного ведомства, отметил Буксман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что утилизация мусора должна основываться на новейших технологиях. До 2024 года в стране необходимо построить 200 таких заводов, отметил он.

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