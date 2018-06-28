Махачкала, 28 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В громком коррупционном деле арестованных чиновников Дагестана может появиться новый свидетель — бывший глава республики Рамазан Абдулатипов. Защита ходатайствует о привлечении его к следствию, пишет «Коммерсантъ».

Remlin.ru Рамазан Абдулатипов

Адвокат Дагир Хасавов, представляющий интересы вице-премьера Раюдина Юсуфова, рассказал изданию, что от показаний, которые даст экс-глава Дагестана может зависеть установление истины. Они помогут избежать подследственным незаконных обвинений.

По мнению защиты, без визы руководителя республики не мог быть принят ни один документ, поэтому «трудно предположить, что глава Дагестана не был в курсе принимаемых министрами финансовых решений».

Читайте также: Врио премьер-министра Дагестана и его замов обвиняют в хищениях по-крупному

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля были задержаны в Дагестане и переправлены в Москву председатель правительства республики Абдусамад Гамидов, вице-премьеры Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

В отношении них возбуждено уголовное дело по факту хищения более 100 млн рублей при реализации социальных программ. Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Читайте также: «Скромный дворец»: дом главы правительства Дагестана на кадрах видео