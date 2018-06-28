Москва, 28 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Большинство жителей России не допускают возможность взять ипотечный кредит для того, чтобы улучшить жилищные условия. Такую рассматривают лишь 19% граждан. 7% в настоящее время выплачивают ипотеку. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье в кредит

Основные причины, по которым люди не в состоянии взять ипотеку: «низкий уровень жизни, низкие зарплаты, проблемы с работой», «не доверяю кредитам, это кабала», «высокие проценты по кредиту, большая переплата», «возраст не позволяет».

Недавно президент России Владимир Путин дал поручение правительству добиться, чтобы к 2024 году ставка по ипотечным кредитам не превышала 8% годовых. 44% считают, что эта задача не будет выполнена. 37% опрошенных надеются на снижение ставок. При этом, даже если ставка будет 8% годовых, 57% граждан исключаете для себя возможность взять ипотечный кредит.

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К 58% граждан (в больших городах — у 65%, в Москве — у 50%) есть знакомые, взявшие ипотеку на жильё. В основном люди слышат от своих знакомых, выплачивающих ипотечный кредит, негативные отзывы (30%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 17 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, потребность улучшить жильё есть у 59% жителей России. При этом финансовая возможность для улучшения жилищных условий есть лишь у 15% респондентов. 82% заявили, что таких средств не имеют. 40% устраивают их жилищные условия.

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