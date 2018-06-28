Шанхай, Китай, 28 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В центре Шанхая вооружённый ножом безработный преступник убил двух несовершеннолетних. Об этом сообщает 28 июня агентство Reuters.

Mr Seb Нож

Отмечается, что 29-летний мужчина совершил нападение на группу школьников, в присутствии матери одного из учеников. В результате действий агрессивного злоумышленника двое раненых несовершеннолетних скончались в больнице. Ещё один мальчик и его мать не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Германии был задержан 24-летний подозреваемый в убийстве 16-летней девочки в городе Барзингхаузен. Полуобнаженное тело жертвы агрессии было обнаружено прохожими 17 июня возле здания школы.

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