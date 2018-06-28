Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Сотрудников службы безопасности Государственного Эрмитажа обучат управлению беспилотными авиационными системами и комплексами, в том числе квадрокоптерами. Использование этих технических средств необходимо для обеспечения безопасности экспонатов и посетителей музея и наблюдения за музейными зданиями.

Цитата из х/ф «Русский ковчег». Реж. Александр Сокуров. 2002. Россия В Эрмитаже

Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между Эрмитажем и Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации, сообщила пресс-служба музея.

Специалисты-авиаторы также помогут Эрмитажу рассчитать силы и средства, необходимые для эвакуации экспонатов и посетителей в случае ЧП.

«Методики расчета эвакуации посетителей для музеев и аэропортов схожи, а по количеству посетителей Эрмитаж может сравниться с аэропортами таких городов, как Сочи, Симферополь и Новосибирск», — отмечают в главном музее Петербурга.

Еще одним направлением сотрудничества Эрмитажа и Университета гражданской авиации станет исследование влияния различных видов транспортных перевозок — автомобильных, авиационных — на музейные экспонаты. По результатам будут разработаны новые нормативы и методики перевозок музейных ценнотей.