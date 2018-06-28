Москва, 28 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу необходимо обсудить вопрос о «вмешательстве России в выборы президента США», поскольку эта тема так горячо обсуждается в американских СМИ и Сенате, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

"Один вопрос, который мог бы быть лучом света в тёмном царстве все-таки есть… Это то вопрос, на котором настаивают сенаторы… Обязательно этот вопрос надо обсудить Трампу и Путину, потому что в этом вопросе они неизбежно сойдутся… А если по вопросу о выборах в США Трамп и Путин сойдутся, то и все остальные повиснут в воздухе: и Брексит, и Каталония, и Македония и вообще все остальное», — заявил политолог.

По его словам, если этот консенсус будет достигнут, и вмешательство России в выборы президента США окажется надутым, то в ранг подозрительных попадут и остальные обвинения в адрес России.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина: «Дальше отношения лишь будут ухудшаться»

Напомним, что встреча президента Путина с Трампом может состояться 15 июля в Вене после саммита НАТО. Со слов госсекретаря США Майка Помпео, президенты двух стран обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. В преддверии встречи помощника президента США по национальной безопасности и известный русофоб Джон Болтон прибудет в Россию.