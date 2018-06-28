Москва, 28 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Шведская компания Volvo рассматривает возможность строительства завода в России, об этом журналистам рассказал глава российского офиса марки Майкл Мальмстен, его слова 27 июня передал портал RNS.

Niklas Morberg Логотип Volvo

В своём выступлении Мальмстен дал понять, что вероятность строительства завода Volvo в России напрямую зависит от объёма продаж. Он напомнил, что в июне 2018 года шведский автопроизводитель открыл новый завод в США. Руководитель Volvo Car Russia добавил, что популярность автомобилей компании растёт, но сейчас в России продаётся лишь около 7−8 тыс. машин в год. При таких объёмах продаж строительство завода в стране нецелесообразно.

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Напомним, 20 июня 2018 года Volvo представила в США новый седан S60. Машину будет выпускать новый завод компании, который расположен в городе Чаростон (штат Южная Каролина).