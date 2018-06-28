Челябинск, 28 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Челябинской области судьбу свалки под посёлком Полетаево решит Верховный суд России. Областное минэкологии подало апелляцию на решение областного суда, который в середине мая запретил свозить туда мусор из Челябинска.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР На свалке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля власти намерены окончательно закрыть свалку в Челябинске. Отходы планируется свозить на полигон под Полетаево. Эту меру чиновники называют временной и утверждают, что скоро будет создан новый полигон, куда уже и будут возить отходы из Челябинска.

Но полетаевские жители выступают резко против мусора из столицы Южного Урала. Они подали в суд. И в мае было вынесено решение в их пользу. Казалось, можно праздновать победу. Но пока судьба свалки под Полетаево окончательно не решена. Теперь всё зависит от Верховного суда.