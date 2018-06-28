Москва, 28 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Российская и американская стороны прорабатывают вопрос о контактах глав внешнеполитических ведомств в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. О этом 28 июня сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

С учетом достигнутой договорённости о встрече на высшем уровне, контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео крайне востребован. Встреча министров может состояться в течение двух недель, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США может состояться 15 июля в Вене после саммита НАТО. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону необходимо проявлять гибкость в выстраивании отношений с Москвой.

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