Москва, 3 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, вступают в силу нормы, касающиеся определения состояния опьянения водителя, сообщает ИА REGNUM.

U.S. Air Force Проверка на алкоголь

Еще одним критерием определения нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения, помимо наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе, служит наличие в крови абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр.

Таким образом, ответственность водителя за вождение в нетрезвом состоянии будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.

Вождение в пьяном виде влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.