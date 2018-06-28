Ульяновск, 28 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Ульяновская область и Федеральная антимонопольная служба России будут совместно реализовывать Национальный план развития конкуренции. Соответствующее соглашение о взаимодействии заключили 27 июня губернатор региона Сергей Морозов и заместитель руководителя ФАС РФ Сергей Пузыревский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Ulgov.ru Сергей Морозов и Сергей Пузыревский заключили соглашение между Ульяновской областью и ФАС о совместной реализации национального плана развития конкуренции

Подписание состоялось в рамках совещания, посвящённого основным целям и задачам государственной политики в сфере конкуренции. Документ предполагает сотрудничество в разработке ключевых показателей по развитию конкуренции в отраслях региональной экономики. Отдельным направлением станет внедрение в деятельность правительства антимонопольного комплаенса, нацеленного на предупреждение нарушений законодательства.

Сергей Пузыревский отметил, что в Ульяновской области проведена колоссальная работа в этом направлении. Напомним, в марте прошлого года регион первым в России заключил соглашение о взаимодействии с ФАС РФ, область «активно работала» над стандартом развития конкуренции. В рамках существующего соглашения реализован пилотный проект по развитию конкуренции.

«Есть очень много хороших результатов. Важно, чтобы эти достижения имели дальнейшее продолжение. Их нужно зафиксировать и в период исполнения указа президента РФ не только не снижать, но и, если есть возможность, дать дополнительный прирост. Федеральная антимонопольная служба должна выступать помощником региональным властям, сделать так, чтобы частный бизнес развивался и чувствовал себя комфортно. При этом и предприниматели должны нести социальную ответственность», — отметил Сергей Пузыревский.

Губернатор Ульяновской области подчеркнул, что нужно действовать «в чётком» соответствии с национальным планом, который в том числе предполагает уход госпредприятий «с конкурентных рынков», но «без вреда интересам граждан».

«Мы должны направить наши усилия на содействие развитию конкуренции в таких отраслях, как здравоохранение, социальное обслуживание, агропромышленный комплекс, дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, промышленность и так далее. В этом ключе мы должны создать равные для всех хозяйствующих субъектов условия, выявлять и устранять различные административные барьеры, повышать эффективность государственных закупок, совершенствовать наше инвестиционное законодательство, тарифную политику. Все это невозможно сделать в одиночку, поэтому традиционно наш партнер здесь — Федеральная антимонопольная служба», — сказал Сергей Морозов.

Также глава региона отметил, что во всех отраслях необходимо закрепить должностных лиц, отвечающих за развитие конкуренции. Кандидаты должны получить одобрение профильного министерства и управления ФАС по Ульяновской области. Сергей Морозов также поручил организовать обучение этих специалистов и проработать вопрос создания на базе одного из вузов института развития конкуренции.

Новым направлением для органов власти становится антимонопольный комплекс для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Руководитель УФАС Геннадий Спирчагов в ходе мероприятия рассказал о практике применения антимонопольного законодательства. Он отметил, что результатом введения в 2016 году института предупреждения и предостережения стало снижение количества жалоб и дел по нарушению закона «О защите конкуренции».

Также участники совещания обсудили ключевые показатели развития конкуренции. Напомним, по итогам заседания Госсовета, который провёл в апреле Владимир Путин, определен 41 показатель. ФАС рекомендовала регионам закрепить за собой 80%, или не менее 33 из них.

В настоящее время по поручению Сергея Морозова подготовлен проект распоряжения по утверждению ключевых показателей. Их достижение разбито на периоды до 1 января 2022 года. Как сообщил министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустем Давлятшин, проектом документа планируется закрепить за регионом 35 показателей, то есть 85%. По его словам, «по большинству» показателей региона готовя принять на себя «повышенные обязательства». Например, по рынку племенного животноводства установлена планка в 20% — в регионе планируют взять на себя не менее 50%. По жилищному строительству рекомендовано 80% — в регионе готовы закрепить за собой 100%.

В связи с реализацией национального плана, новыми задачами и ориентирами, было подписано новое соглашение, направленное на активное содействие развитию конкуренции в Ульяновской области и исполнение указа президента РФ №618.

Напомним, 21 декабря 2017 года президент Владимир Путин подписал указ №618, утверждающий национальный план развития конкуренции на 2018−2020 годы. В нём обозначены новые цели и задачи регионов. В частности, во всех отраслях экономики должны быть созданы благоприятные условия для развития бизнеса, снижено количество нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. Также глава государства поручил увеличить долю закупок, участниками которых являются только представители малого предпринимательства и социально ориентированные НКО.