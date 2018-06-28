Ярославль, 28 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Представители ярославских региональных отделений оппозиционных партий дали свою оценку отставке главы местных единороссов Михаила Боровицкого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Михаил Боровицкий

«На Боровицком партия «Единая Россия» потренировалась. С кем я не общаюсь из «единороссов» — они все в душе против этого повышения пенсионного возраста, но партийная дисциплина заставляет их принимать такие решения. Я считаю, что пенсионная реформа — «подарок», который лидер партии Медведев сделал партии перед выборами в сентябре. Михаил Васильевич, по сути, первая жертва. Но надо исходить из того, что не только это стало причиной этой отставки. И другие вопросы возникают: смена формации, конфигурации. Я думаю, что отставка по поводу обращения ярославских депутатов в Госдуму — это только повод, вернее, одна из причин. «Единая Россия» — это партия, против которой мы всегда боролись и будем бороться — это наш идеологический противник, но я всегда относился к Михаилу Боровицкому с огромным уважением», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

Представители партии ЛДПР не стали делать из отставки трагедию, а расценили ее как неизбежную кадровую перестановку.

Михаил Васильевич очень многое сделал для развития нашего региона, для формирования законодательной базы, в рамках которой мы сейчас существуем, но, наверное, в какой-то момент, в силу развития динамики нашего общества, какие-то взгляды отдельных политиков, может быть даже блестящих и очень талантливых, перестают совпадать с требованиями общества. Безусловно, Михаил Васильевич — очень опытная фигура, он был очень эффективен на посту председателя думы, но мне кажется, что партии «Единая Россия» потребовался свежий взгляд, свежая кровь и какой-то мощный толчок вперед. Тем более что впереди у нас предстоят выборы, которые будут непростыми, конкурентными, законными, и здесь потребуется проявить максимум эффективности и максимум доверия избирателей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член регионального политсовета партии ЛДПР Андрей Ватлин.

Коммунисты считают, что усидеть на двух стульях очень трудно, и отставка Михаила Боровицкого тому доказательство.

К сожалению, Михаил Васильевич Боровицкий следовал в русле администрации Ярославской области, но, тем не менее, его это не спасло. Как обычно говорят: «Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти». Михаил Васильевич пытался совместить и рациональное зерно, и выполнить то, что от него хотели из Белого дома и из Москвы. Но это оказалось невозможным, и в результате закончилось его отставкой. У нас «Единая Россия» распространяет лозунг «Дело не в партиях, дело в людях». Даже самые хорошие и замечательные люди или вынуждены делать так, как им будет говорить плохая партия, или их будут убирать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Напомним, временно исполняющим обязанности секретаря ярославского регионального отделения назначен ярославский депутат Госдумы Александр Грибов.