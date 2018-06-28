Лондон, 28 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Подготовка сил НАТО должна быть усилена на совместных учениях, говорится в новой версии доклада комитета обороны палаты общин Великобритании, посвященного внешней политике и отношениям внутри североатлантического альянса.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Американские солдаты

Британские депутаты обеспокоены тем, что «в течение последних трёх лет в России их (учений) было проведено в три раза больше, чем в странах НАТО». Кроме того, учениям западного блока постоянно препятствуют проблемы несовместимости оборудования и техники.

Так, американские и эстонские военные не могут устанавливать связь из-за применяемого шифрования, а топливные форсунки США не подходят в качестве запчастей к польской технике. Комитет выразил необходимость устранения перечисленных в докладе проблем и повышения финансирования совместных с НАТО учений со стороны британского правительства.

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