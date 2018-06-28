Манагуа , 28 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Национальная полиция Никарагуа опровергла информацию о том, что использовала американские транспортные средства для подавления демонстраций, сообщает агентство Prensa Latina.

Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США Полицейская машина

«Национальная полиция категорически отрицает, что транспортные средства, предоставленные правительством США, использовались для подавления мирных демонстраций или транспортировки нерегулярных сил», — подчеркивается в тексте, опубликованном полицией 27 июня.

Ранее посольство США обвинило власти Никарагуа в использовании американских машин для подавления протестов. США потребовали вернуть или оплатить транспортные средства. Посол США в Манагуа Лаура Догу подтвердила, что они были возвращены полицией.

Напомним, беспорядки и столкновения в Никарагуа продолжаются с середины апреля. Демонстранты требуют отставки правительства президента Даниэля Ортеги. По мнению некоторых экспертов, цель свержения действующего правительства — недопущение строительства Никарагуанского канала, который мог бы составить конкуренцию Панамскому и дать преимущества конкурентам США в регионе.