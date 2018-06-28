Полиция Никарагуа вернула США транспортные средства
Манагуа , 28 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Национальная полиция Никарагуа опровергла информацию о том, что использовала американские транспортные средства для подавления демонстраций, сообщает агентство Prensa Latina.
«Национальная полиция категорически отрицает, что транспортные средства, предоставленные правительством США, использовались для подавления мирных демонстраций или транспортировки нерегулярных сил», — подчеркивается в тексте, опубликованном полицией 27 июня.
Ранее посольство США обвинило власти Никарагуа в использовании американских машин для подавления протестов. США потребовали вернуть или оплатить транспортные средства. Посол США в Манагуа Лаура Догу подтвердила, что они были возвращены полицией.
Напомним, беспорядки и столкновения в Никарагуа продолжаются с середины апреля. Демонстранты требуют отставки правительства президента Даниэля Ортеги. По мнению некоторых экспертов, цель свержения действующего правительства — недопущение строительства Никарагуанского канала, который мог бы составить конкуренцию Панамскому и дать преимущества конкурентам США в регионе.