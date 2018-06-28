Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. На ростовской набережной 4 тыс. вчерашних школьников встречали рассвет. Общегородской выпускной прошёл в преддверии 1/8 финала ЧМ-2018, в которой примет участие сборная России, сообщает ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Праздничное шоу

«Давайте вместе будем болеть за команду России и пожелаем ей успехов в предстоящем матче 1 июля», — обратился к юным ростовчанам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В ответ донские выпускники троекратно проскандировали «Россия!»

Всего в Ростовской области со школьной скамьёй в 2018 году прощаются более 16 тыс. выпускников. Почти 2,5 тыс. человек окончили школу с медалью. Ещё 728 вчерашних учеников заслужили региональную медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

В этот вечер ростовская набережную поделили на тематические площадки. Выпускников ждали зона караоке, танцевальные батлы, своим искусством поделились участники самого известного мирового фрик-шоу из Санкт-Петербурга. На главной сцене выступили более 100 артистов. Главными гостями вечеринки стадии Артик и Асти.

Музыкальная программа продолжалась до 5 часов утра. Завершились торжества праздничным фейерверком.