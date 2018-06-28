Красноярск, 28 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестимесячного ребенка в одной из больниц Красноярска, сообщает 28 июня пресс-служба следственного управления регионального СКР.

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По предварительной версии, в декабре 2017 года женщина родила мальчика, который в связи с тяжелым состоянием был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В марте текущего года по заявлению матери ребенок был переведен в «Красноярскую межрайонную детскую клиническую больницу №1».

Врачи подтвердили ранее поставленные ребенку диагнозы, в том числе цитомегаловирусную инфекцию, которую не лечили в перинатальном центре, после чего заболевание перешло в запущенную стадию и привело к смерти младенца.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца при заборе крови в одном из медицинских учреждений Ельца.

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