Москва, 28 июня, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Большинство жителей России (66%) живут в отдельных квартирах. 25% проживают в частных домах (полдома), в коммунальной квартире и в общежитии проживают по 2% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

У 83% респондентов жилье находится в собственности. 9% арендуют. 44% российских граждан назвали свои жилищные условия хорошими, столько же — терпимыми, 11% — плохими.

Потребность улучшить жильё есть у 59% участников опроса. При этом финансовая возможность для улучшения жилищных условий есть лишь у 15% респондентов. 82% заявили, что таких средств не имеют. 40% устраивают их жилищные условия.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 17 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, объёмы ипотечного кредитования в России идут в рост. Так, только в апреле 2018 года предварительная сумма выданных кредитов на приобретение жилья приблизилась к 250 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с апрелем 2017 года.

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