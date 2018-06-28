Воронеж, 28 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Концепция развития Дома молодежи, который теперь располагается в здании бывшей Мариинской гимназии, более известном воронежцам как Дом офицеров, представлена врио губернатора Александру Гусеву 27 июня на встрече главы региона с представителями молодежи. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Глава региона поздравил молодых людей с Днем молодежи, который отмечался в этот день.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Бывший Дом офицеров — теперь Дом молодежи

Согласно концепции, теперь здесь разместятся молодежные объединения, появится лекторий и кинозал, кофейня.

«Я бы очень хотел, чтобы в этом месте появилась жизнь, ее здесь не было десятилетиями», — сказал глава региона.

Здание даже может сменить название — с таким предложением выступили участники встречи, пояснив, что оно должно стать «более современным и привлекательным». В здании предлагается разместить творческое пространство с гримерной и костюмерной комнатами, репетиционной зоной, звуковым и световым оборудованием, арт-студией, а также молодежный медицацентр.

«Если вы подготовите все необходимые документы, мы не будем затягивать и какие-то работы уже начнем в этом году. Для меня очень важно сейчас при разработке стратегии развития города и области знать ваше мнение. Мы должны работать для вас, я готов к диалогу. Мне важно слышать, куда хочет двигаться молодежь, как она хочет развивать город, какие должны быть основные общественные пространства», — сказал Александр Гусев.

Дом офицеров располагается в самом центре Воронежа, на проспекте Революции, 32. Здание было построено в 1875 году для Мариинской женской гимназии. В 1930-х здание претерпело значительные изменения — его перестроили в конструктивистском стиле, после чего оно стало Домом Красной Армии, позже — Домом офицеров. В 1990-х годах помещения здания арендовали различные организации. В 2010 году здание Дома офицеров было передано из собственности Минобороны Воронежской области, здесь предлагалось разместить Воронежскую филармонию. Позже здание передали в распоряжение Воронежской академии и искусств (ВГАИ) — там даже было проведено несколько публичных мероприятий. Но после ухода с поста ректора Эдуарда Боякова вуз эту площадку покинул. В 2016 году сюда переехал областной молодежный центр.