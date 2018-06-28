Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Пятый петербургский матч чемпионата мира по футболу состоится во вторник, 3 июля. На стадионе «Санкт-Петербург» встретятся команды Швеции и Швейцарии.

ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Эта пара для 1/8 финала определилась в среду, 27 июня, когда обе команды вышли в плей-офф мирового футбольного первенства. Швеция заняла первое место в группе F, выиграв в третьем туре группового этапа у сборной Мексики, а Швейцария оказалась второй в группе E, сыграв накануне в ничью с Коста-Рикой.

Обе команды в российском мундиале в Петербурге еще не играли.

В Северной столице состоялось четыре игры группового этапа: Марокко — Иран; Россия — Саудовская Аравия; Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина. В общей сложности на них побывали 256 тысяч зрителей. Еще десятки тысяч болельщиков наблюдали за матчами на большом экране в петербургской фан-зоне, вместимость которой достигает 15 тысяч человек.

До конца ЧМ-2018 Петербург примет еще три матча. Помимо предстоящей 3 июля игры Швеция — Швейцария, в городе на Неве пройдет один полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).