Рыбинск, Ярославская область, 28 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В администрации Рыбинска состоялись общественные обсуждения по снятию статуса особо охраняемой природной территории с Карякинского парка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ribinsk.ru Карякинский парк

Что любопытно, инициатива эта поступила от самих жителей, хотя обычно именно они стремятся всеми силами сохранить зеленые зоны. Но в данном случае ситуация немного иная — по мнению горожан, ограничения, наложенные статусом особ охраняемой территории, мешают парку развиваться.

«Я обычный человек, житель Рыбинска и первый раз выступаю перед такой аудиторией. Но я смотрю на то, что происходит в Карякинском парке, и не могу остаться в стороне. Его надо спасать, оживлять, делать его местом отдыха. Поэтому я обратилась сначала в администрацию Рыбинска с требованием навести там порядок, оказалось, что у парка столько ограничений, что там лавку поставить нельзя. Прошу меня поддержать в вопросе снятия статуса особо охраняемой природной территории с Карякинского парка», — обратилась к участникам общественных слушаний жительница Рыбинска Ирина Чернышова. Именно она вышла с инициативой снять ограничения.

Как пояснила начальник отдела по охране окружающей среды администрации Рыбинска Оксана Логинова, статус особо охраняемой природной территории, действительно, накладывает значительные ограничения на парк. Сейчас разрешенный вид его использования — транзитные прогулки, там можно гулять, слушать пение птиц, при этом проводить работы по благоустройству парковой территории нельзя. Но жители хотели бы видеть в парке удобные дорожки, лавочки, освещение. Для организации всего этого требуются отдельные согласования.

В городской администрации отметили, что Карякинский парк за годы запустения уже не соответствует своему статусу. Это подтвердили эксперты, которые были привлечены к оценке состояния парка. Специальная комиссия, в состав которой вошли кандидаты наук, научные сотрудники Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, историки, экологи, представители природоохранной организации «Кадастр», провели в Карякинском парке натурные обследования. Они изучили состояние почвенного покрова, зеленых насаждений и животный мир парка.

«Эксперты сделали вывод о том, что территория требует основательной реконструкции. Многие деревья старовозрастные, больные, ослабленные. Более того, парку необходимо развитие, чтобы он стал элементом социально-культурной жизни центрального микрорайона города, чтобы здесь могли быть реализованы культурные и творческие инициативы жителей», — считает Оксана Логинова.

Абсолютным большинством — 153 участника из 154 — участники общественных обсуждений одобрили снятие статуса особо охраняемой природной территории с Карякинского парка. Теперь материалы направлены на экологическую экспертизу в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Если будет принято положительное решение, Карякинский парк будет благоустроен — ведь жители выбрали именно его во время голосования по проекту «Решаем вместе».

Сейчас в парке идет вывоз аварийных деревьев, которые согласованы для санитарной вырубки департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.