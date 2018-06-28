Москва, 28 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит проект закона о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) автовладельцев на заседании 28 июня, сообщает пресс-служба правительства.

ОСАГО

Ранее документ был рассмотрен и одобрен членами правительственной комиссии по законопроектной деятельности. В соответствии с ним, предлагается отменить запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию, а также уравнять в статусе бумажные и электронные полисы.

Собственный проект реформы ОСАГО ранее предлагал и Банк России. Ключевое изменение, по версии регулятора, должно коснуться ценообразования при страховании.

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