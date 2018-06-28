Брюссель, 28 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Любой гражданин, въезжающий в Евросоюз или выезжающего из ЕС, теперь будет обязан декларировать таможенным органам наличные средства на сумму €10 тыс. или более. Договорённость институтов ЕС о внесении соответствующих изменений в регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств, согласовал комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Декларация должна быть предоставлена безотносительно к тому, перевозит ли путешественник наличные с собой, в багаже или в транспортных средствах», — говорится в сообщении на сайте Евросоюза.

В ЕС уверены, что такие меры по регулированию контроля за наличностью позволят поставить заслон финансированию терроризма и отмыванию денег, а также помогут легче выявлять преступления, связанные с незаконным оборотом денежных средств.

Новы правила коснуться не только денег, снимаемых в банкоматах или лежащих в кошельках. Теперь к наличным, согласно положению, причисляются и дорожные чеки, предоплаченные карты и золото. Распространяется это положение и на наличные средства, отправляемые почтой, фрахтом или курьерской доставкой.

Прежде, чем новые правила вступят в силу, они должны быть утверждены Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего они будут опубликованы в официальном журнале ЕС.

Напомним, правила, касающиеся ввоза и вывоза наличных средств из ЕС, действуют с 15 июня 2007 года и являются неотъемлемой частью рамочной программы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.