Москва, 28 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В мире сейчас активно продвигается идея безналичных финансово-денежных операций. По данным ЦБ РФ, на начало 2018 года безналичные платежи занимают около 40% всего оборота в потреблении, а в ближайшие годы их доля может превысить все 50%. Удобство операций наталкивается на недоступность проведения платежей в некоторых регионах страны, двойную бухгалтерию организаций, продающих товары и/или услуги, а также необходимость декларировать налоги (и уплачивать их!), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В интернете уже не один день муссируется слух о том, что с 1 июля 2018 года в России будут проверяться все платежи между счетами и банковскими картами граждан, а непонятные будут обкладываться налогом на доходы. Вопрос о введении безналичных платежей и ограничении сделок за наличные до 600 тыс. рублей также пришлось 27 июня освещать Минфину РФ», — пояснил эксперт

Чиновники успокоили граждан, что и та и другая норма обсуждаются, но не будут введены ближайшие годы. Инфраструктура ФНС РФ, как и банков, просто не потянет такое количество операций с обязательной проверкой, поэтому такой шаг просто в течение очень короткого времени увеличит теневую экономику на десятки процентов.

«В итоге, попытка ограничения и сбора новых средств в бюджет обернется новыми потерями для Минфина, а изъятие средств из экономики и перевод их за безналичный расчет ближайшие пять-семь лет не приведет к положительному результату. Больше всего обогатится только одна категория людей — мошенников — хакеров, специализирующихся на хищении денег именно по безналичным каналам», — считает Ширяев.