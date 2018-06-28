Омск, 28 июня, 2018, 10:02 — ИА Регнум. За кресло губернатора Омской области намерена побороться депутат Троицкого сельского поселения Омского района Ирина Дроздова.

Пресс-служба избирательной комиссии Омской области Ирина Дроздова подаёт документы в избирком

Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Омской области, сегодня, 28 июня, рабочая группа облизбиркома приняла документы о выдвижении Дроздовой в губернаторы.

Она проживает в деревне Верхний Карбуш, является пенсионером, депутатом Троицкого сельского поселения. Намерена участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. Ранее в избирком принесли документы трое кандидатов — врио губернатора региона Александр Бурков (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (выдвинут ЛДПР).

КПРФ своего кандидата не выдвинула, объявив о поддержке Буркова. Также справоросса Буркова, идущего на выборы самовыдвиженцем, поддерживают «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

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