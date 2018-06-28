Ярославль, 28 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности секретаря политсовета ярославского регионального отделения «Единой России» назначен депутат Госдумы России от Ярославской области Александр Грибов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении партии.

Страница Александра Грибова в Facebook Александр Грибов

Александр Грибов не стал комментировать отставку своего предшественника Михаила Боровицкого, которого федеральное руководство обвинило в «балагане мнений» по поводу пенсионной реформы.

В статусе исполняющего обязанности руководителя регионального отделения Грибов пробудет до отчетно-выборной конференции «Единой России». Ее дата и время пока не определены.

Я не разделяю для себя — временным я буду руководителем или нет. Решение о региональном лидере принимает конференция, члены партии будут выдвигать кандидатов. Если партия решит, что я достоин руководить региональным отделением — значит, буду выполнять это решение. Сейчас буду заниматься текущей работой, прежде всего — выборами в Ярославскую областную думу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы России, и.о. секретаря политсовета регионального отделения «Единой России» Александр Грибов.

Назначение Грибова на этот пост для многих в регионе стало неожиданным. Александру Грибову 32 года (Боровицкому — 63). До избрания в Госдуму Грибов был заместителем губернатора Ярославской области, председателем общественной палаты региона. Можно предположить, что выбор федерального руководства партии пал на депутата как наиболее компромиссную и равноудаленную фигуру. Он не принимал участие в конфликтах «старой» и «новой» элит, развернувшихся в регионе после назначения и избрания губернатором Дмитрия Миронова.