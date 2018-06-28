Казань, 28 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения иск конкурсного управляющего ООО «Новая нефтехимия» (акционера двух обанкроченных банков республики) к компании «Девять А», созданному после введения в отношении нефтехимиков процедуры наблюдения. Истец пытался обжаловать участие ООО в уставном капитале новоиспечённой компании, созданной когда ООО «Новая нефтехимия» уже начали банкротить, и попытался вернуть один из активов, внесённый в уставной капитал — нежилое помещение в Казани. Определение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Новая нефтехимия» аффилирована с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, который на сегодня является фигурантом уголовного дела. До января 2018 года ООО было акционером трёх банков Татарии, но в январе санируемый «Тимер банк», которым «Новая нефтехимия» владела полностью, перешёл к компании из структур «Ростеха». На сегодня ООО «Новая нефтехимия» имеет в обанкроченном ТФБ долю более 18%, а в банкроте «Татагропромбанка» — 46,58%. ПАО «ИнтехБанк», также признанный банкротом в апреле 2017 года, владеет векселями ООО, которые выставили на августовские торги, надеясь выручить 455,41 млн рублей.

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Требование обанкротить «Новую нефтехимию» выставил конкурсный управляющий ТФБ. С 19 октября 2017 года и до середины марта 2018 года компания, в числе учредителей которой учреждённое «Татфондбанком» ООО «Газовик» и кипрская «Панмир Сервисез Лимитед», была под наблюдением. С середины марта 2018 года был введён следующий этап банкротства — конкурсное производство, с которого прекращаются полномочия прежней администрации. Этот этап продлится до 18 сентября 2018 года.

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Временным управляющим, а позднее и конкурсным управляющим судом назначен член саморегулируемой организации Союза арбитражных управляющих «Возрождение» из Москвы Эдуард Киреев. В процессе оценки финансового состояния ООО «Новая нефтехимия» он выяснил, что в период наблюдения за компанией прежнее руководство создало новое юрлицо — ООО «Девять А», войдя в состав его участников с внесением 16 января 2018 года в качестве уставного вклада нежилого помещения в Казани. Истец попытался наложить обеспечительные меры до вынесения решения по делу об оспаривании участия «Новой нефтехимии».

«В обоснование заявленного ходатайства истец указывает на то, что следствием совершения оспариваемых сделок по передаче имущества (помещение нежилое — адрес: РТ, г. Казань, ул. Баумана, 9а, пом. 1275, с кадастровым номером 16:50:010206:216, общей площадью 3756,5 кв.м.) явился бесконтрольный вывод имущества должника, находящегося в процедуре банкротства, что, в свою очередь, влечет причинение убытков как самому должнику (ООО «Новая Нефтехимия»), так и его кредиторам. Принятие обеспечительных мер предотвратит дальнейшую смену собственника спорного имущества и обеспечит возможность исполнения судебного акта, принятого по существу настоящего заявления», — отмечалось в материалах дела.

Суд между тем отказал в удовлетворении ходатайства, а позднее оставил без рассмотрение и сам иск.

Отметим, на рассмотрении Арбитражного суда Татарии находятся еще несколько исков, связанных с участием ООО «Новая нефтехимия» в ООО «Девять А». В одном из них Эдуард Киреев пытается обязать налоговый орган аннулировать регистрацию ООО «Девять А». Ещё один иск подан ООО «Девять А» к «Новой нефтехимии» с требованием пресечь попытки нового руководства последней провести внеочередное собрание акционеров ООО «Девять А». Вопрос повестки — смена руководителя.

«В виду того, что внеочередное собрание участников общества с ограниченной ответственностью «Девять А» созвано с нарушением порядка, установленного статьей 35 Закона об ООО и без извещения иных участников общества с ограниченной ответственностью «Девять А», велик риск назначения руководителя с целью нанесения вреда указанному обществу, как то: признание исков в судах, заключение убыточных сделок и т. п», — отмечается в материалах дела, где уже второй соучредитель «Девяти А» — ООО «Селена-Синтез» также требует запретить проведение внеочередного собрания.

Дела пока до конца не рассмотрены.