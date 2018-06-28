Грозный, 28 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как в Чечне борются с коррупцией. Самый верный способ для этого — полная конфискация имущества, и он уже доказал свою эффективность в республике, заявил Кадыров в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По словам главы региона, когда выясняется, что «человек допустил ошибку», деньги у него забирают и строят социальный объект, дорогу или оказывают помощь людям.

«Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью всё забрать. Больше ты не входишь в круг, который доверяет тебе. Выгнать и закрыть на этом тему», — приводят «Известия» слова чеченского лидера.

Как отметил Кадыров, когда люди видят, что за коррупцию не просто увольняют или сажают, а «реально всё, что есть, забирают», это очень хорошо действует.

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Напомним, что 11 лет назад, в июне 2007 года, Рамзан Кадыров пообещал сажать всех республиканских чиновников, которые будут уличены в коррупции.

«Я даю слово, что каждый, кто хоть копейку украл из средств, направленных на нужды нищих и обездоленных людей, будет посажен и никогда впредь не будет работать, управляя хотя бы одним человеком», — заявил Кадыров на совещании с силовиками.