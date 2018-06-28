Пермь, 28 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В Перми в центре внимания киоски, реализующие на разлив питьевую воду. Общественники провели проверку состояния продаваемой воды и заявили о присутствии в воде вредных бактерий, об этом сообщают местные СМИ.

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Информационный всплеск вокруг питьевой воды из киосков настораживает. Он вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Владельцы киосков, реализующих питьевую воду, сейчас ведут борьбу под солнцем, а именно отстаивают за собой право торговать по прежнему водой на придомовой территории.

Напомним, что в марте депутаты Пермского горсовета приняли резонансное решение, против которого поднялась большая волна возмущения. В итоге предприниматели и руководители ТСЖ пошли в судебную инстанцию, опротестовывая решение депутатов. Согласно документу киоски не имеют права располагаться на придомовой территории. Тогда по СМИ прокатилась волна в защиту киосков. В качестве аргументов назывались прибыль ТСЖ со сдачи земли в аренду, что позволяет сдерживать размер платы за содержание жилого фонда на одном уровне, а также выгодные цены на воду по сравнению с бутилированной водой в магазинах. Также плюсом является шаговая доступность киосков и огромные резервуары воды, которую можно использовать в случае пожара.

Сейчас вокруг киосков новый всплеск, но он носит негативный характер, что наводит на предположение о заказе материалов. СМИ сообщают о результатах проверки, инициированной активистами Пермского молодежного центра.

В девяти разных точках города у трех основных поставщиков взяты пробы питьевой воды. С просьбой выяснить, не опасно ли для здоровья содержимое так называемых «бочек на разлив» к активистам Пермского молодежного центра обратились жители Перми, сообщает ТК «РифейПермь».

Общественники заявили, что у двух из трех поставщиков обнаружена в пробах кишечная палочка и синегнойные бактерии. Выявленные в пробах опасные бактерии относятся к условно-патогенным. Такая вода для употребления нуждается в кипячении. Результаты независимой экспертизы направлены в Ропотребнадзор и минпромторг Пермского края. Ведомства со своей стороны тоже проводят проверку.