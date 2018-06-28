Новосибирск, 28 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Строительство в новосибирском «Толмачёво» нового воздушного терминала превратит аэропорт в крупнейший по площади в регионах России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Gleb Osokin Аэропорт Толмачево

Реализация проекта обойдется в 15 млрд рублей, площадь терминала составит 100 тыс. кв м. При этом не исключен демонтаж терминала внутренних воздушных линий.

«Реализовав этот проект, «Толмачёво» станет крупнейшим по площади терминалов региональным аэропортом», — отмечает издание.

Терминал планируется построить к 2023 году. По словам гендиректора воздушной гавани Евгения Янкилевича, в 2012 году доля трансферных пассажиров составляла 4%, в настоящее время она достигла 20%, а к 2023 году может вырасти до 50%.

«Толмачёво» является крупнейшим международным аэропортом к востоку от Уральских гор. В 2017 году авиаузел обслужил 5 млн пассажиров, за первые пять месяцев 2018 года — более 2 млн человек.

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