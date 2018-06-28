Анкара, 28 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган со своими союзниками по коалиционному правительству согласился не продлевать режим чрезвычайного положения, срок которого истекает в июле 2018 года, сообщает 28 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Данный режим был введен после неудавшейся попытки военного переворота в стране, произошедшей в июле 2016 года. Эрдоган пообещал его снять в случае своей победы на президентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 г. в Турции состоялись внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства, собравший свыше 50% голосов избирателей.