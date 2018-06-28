Брюссель, 28 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Страны Евросоюза далеки от принятия согласованного решения по вопросам, связанным с мигрантами, заявил депутат европарламента Марко Дзанни. Об этом 28 июня сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Надеюсь, лидеры готовы вести переговоры до позднего вечера. Позиции различных государств-членов ЕС по отношению к вопросам миграции — основного пункта повестки дня — ясны, и участники далеки от того, чтобы прийти к единому соглашению», — цитирует издание слова парламентария.

По мнению Дзанни, главы государств Евросоюза постараются найти компромисс по вопросу миграционной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в столице Бельгии главы шестнадцати стран ЕС провели закрытое трехчасовое совещание по вопросу о нелегальной миграции, но, судя по комментариям самих политиков, так и не приняли окончательного решения.

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Тогда же сообщалось, что на следующей неделе обсуждение темы мигрантов будет продолжено в структурах ЕС.

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