Вашингтон, 28 июня, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Министерство обороны США раскрыло подробности плана министерства внутренней безопасности (МВБ) по размещению нелегальных мигрантов на территории страны, сообщает агентство Prensa Latina 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Согласно опубликованному Пентагоном заявлению, МВБ просит определить доступные военные объекты, которые могут быть использованы для этой цели. В случае, если такие объекты не будут выделены, министерство обороны должно предоставить территории, на которых будут построены три отдельных полуизолированных палаточных лагеря, каждый из которых способен вместить до четырех тыс. человек. Предпочтительные места размещения — штаты Техас, Аризона, Калифорния, Нью-Мексико.

Заявление опубликовано через несколько дней после того, как канал CNN сообщил о планах МВБ попросить Пентагон об одобрении предложения разместить в штате Техас на базе ВВС Гудфеллоу более 7 тыс. детей без сопровождения, и еще 4 тыс. членов семей мигрантов в Форт-Блисс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий миграционным службам разделять семьи нелегальных мигрантов.