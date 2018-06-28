Пермь, 28 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В центре Перми 1 июля пройдёт пикет против контактных зоопарков. Зоозащитники призывают пермяков поддержать акцию протеста. Как сообщает на своей странице в соцсети организатор акции Галя Море, на пикете будет осуществляться сбор подписей под обращением в надзорные органы по факту жестокого обращения с животными в контактных зоопарках.

Обезьяна за решеткой

«Если Вы против любой жестокости по отношению к животным, а особенно «трогательной», то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам! Очень важно участие каждого, чтобы нас услышали. Потому что только все вместе и только, сказав своё резкое «нет», мы можем что-то изменить!», — призывают зоозащитники.

Стоит отметить, в Перми работает более десяти контактных зоопарков. По словам Гали Море, это жестокий и крайне циничный бизнес, а животные — расходный материал. Здесь нет и не может быть места любви к животным. В контактных зоопарках бедные детёныши отданы на растерзание посетителям: животных трогают, постоянно поднимают, роняют на землю и душат. У животных нет личного пространства, где можно было бы укрыться.

Зоозащитники называют питомцев контактных зоопарков «одноразовыми». В случае травмы зверька, никто о животном заботиться не будет и оно закончит жизнь в страшных мучениях. Организаторы пикета надеются, что их услышат, и люди станут игнорировать контактные зоопарки.