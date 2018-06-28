Москва, 28 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев разочарован игрой экс-чемпионов мира — немецкой сборной — в рамках группового турнира на мундиале. Об этом он написал в своём Instagram.

Carla Arenas Футбол

«Deutschland, auf Wiedersehen! Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе!», — говорится в опубликованном сообщении.

Также спортивный комментатор и «голос биатлона» добавил, перефразируя знаменитого советского комментатора Николая Озерова: «Такой футбол нам не нужен».

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Германии 27 июня на стадионе «Казань Арена» сенсационно уступила потерявшим всякие шансы на выход из группы футболистам Южной Кореи. Набрав три очка, южнокорейские футболисты покинули турнир с третьего места, в то время как команда Германии заняла в группе последнюю позицию.

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