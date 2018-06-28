Осло, 28 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Власти Норвегии готовы принять 15 из 200 мигрантов с судна Lifeline, сообщает NRK со ссылкой на министра внутренних дел страны Ине Эриксен Серейде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы содействуем общеевропейскому разрешению ситуации», — заявила Серейде, добавив, что проблема требует принятия мер на европейском уровне.

Напомним, с 21 июня судно Lifeline дрейфовало в Средиземном поре после того, как Италия и Мальта закрыли для них свои порты. Позже мальтийские власти разрешили судну причалить к берегу только при условии, что беженцы будут переправлены в Евросоюз.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о желании страны принять «несколько десятков людей», а также заявил о «политическом кризисе» в вопросе мигрантов.

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