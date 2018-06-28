Ульяновск, 28 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает, что Ульяновску нужно вернуть дореволюционное название — Симбирск. По мнению главы региона, «это название соответствует его ментальности». Об этом Морозов заявил в интервью «Российской газете».

Lene4ka Площадь Ленина. Ульяновск

Глава региона, комментируя разговоры о переименовании Ульяновска, высказал «частное мнение» о необходимости «вернуть городу историческое имя». Аргументируя позицию, он отметил, что это название соответствует «его ментальности».

"Именно в Симбирске, нынешнем Ульяновске, родились многие известные люди: создатель «Истории государства Российского» Николай Карамзин, автор «Обломова» Иван Гончаров, поэт и друг Пушкина НиколайЯзыков, глава временного правительства Александр Керенский, ряд выдающихся врачей, учёных, педагогов», — сказал, в частности, губернатор.

Сергей Морозов подчеркнул, что возвращение исторического названия городу «возможно лишь в том случае», если это решение поддержит «подавляющее большинство» жителей регионов. По его мнению, в настоящее время поднимать данный вопрос «пока рано».