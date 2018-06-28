Якутск, 28 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Якутии продолжает нарастать градус предвыборного напряжения. Партии завершают составление списков кандидатов, врио главы региона Айсен Николаев озвучил свою программу, а жители республики стали списывать на подготовку к выборам многое из того, что происходит в регионе и на первый взгляд к политике не относится. Подробнее — в обзоре ИА REGNUM.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

«При всём уважении — зачем?»

Озвучивших намерение бороться за кресло главы Якутии уже пятеро. Помимо врио главы региона Айсена Николаева, лидера ЛДПР Гаврила Парахина, председателя регионального отделения партии «Родина» Алексея Лаптева, депутата Нерюнгинского районного совета Александра Силина и представителя партии «Гражданская платформа», экс-министра финансов республики Эрнста Берёзкина, будет выдвигаться лидер регионального отделения КПРФ, заместитель председателя Госсобрания региона Виктор Губарев. Его кандидатура была одобрена на партийной конференции.

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Такой выбор коммунистов жители региона восприняли неоднозначно. Многие указывают на пожилой возраст Виктора Губарева: ему 69 лет, и он старше экс-главы региона Егора Борисова.

«Староват он для должности», «При всём уважении — зачем? Выдвинули бы помоложе, посвежее», «С таким кандидатом возникает чувство, что ресурс КПРФ Якутии весь исчерпан», — высказывают мнение люди в соцсетях.

Первое трио в списках

КПРФ также сформировала списки кандидатов на выборы в гордуму Якутска и Госсобрание республики. Список партии на выборы в Госсобрание республики также возглавил Виктор Губарев. Кроме него, в первой тройке заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Савва Михайлов и воспитатель детского сада, многодетная мама Надежда Андросова. Всего в партийном списке КПРФ 74 человека. Кроме них, баллотироваться в Ил Тумен будет также 21 одномандатник. Среди кандидатов КПРФ в парламент — серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Александр Иванов, редактор газеты «Туймаада» Александр Яковлев, заместитель председателя Якутской гордумы Семён Филиппов, руководитель фракции КПРФ в Алданском райсовете, заслуженная учительница школы РФ, кандидат педагогических наук Роза Солнышкина, доктор философских наук Лазарь Филиппов, комсомольский вожак Вячеслав Макаров.

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«Единая Россия» тем временем утвердила лидеров списка кандидатов на выборы в городскую думу Якутска. Его возглавили заместитель главы Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, директор технопарка «Якутия» Анатолий Семёнов и заместитель руководителя Якутского местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Софрон Новгородов.

В числе кандидатов по одномандатным округам — директор школы Якутска Лидия Шарапова, директор сети магазинов Максим Феоктистов, ведущий специалист по автомобильному транспорту АО «Саханефтегазсбыт» Феликс Романов, действующие депутаты Владимир Аммосов, Алевтина Эверстова, Сергей Черных, Николай Васильев.

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Блэк-аут из-за выборов?

Пока партии формируют списки, жители региона уже пришли к выводу, что выборы мешают обеспечивать жизнедеятельность населения республики. В городе случился очередной блэкаут, без электричества на несколько часов остались более 33 тыс. человек. В отсутствие официального объяснения причин столь масштабного отключения люди стали выдвигать свои версии. В соцсетях стало распространяться мнение, что компании «Якутскэнерго» просто не до того: её генеральный директор Александр Слоик, который баллотируется в Госсобрание республики по одномандатному округу.

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«Идёт в депутаты, а электроснабжение города центральных районов республики становится всё более ненадежным, о чём свидетельствуют частые аварии. ГРЭС-2 не справляется, и не отлажена работа оборудования. Так, может, Слоику надо сконцентрироваться на своих прямых обязанностях? Или он, как финансист и бухгалтер, не понимает в энергетике, поэтому пытается проявить себя как политик, депутат? Может, пора ставить на такие должности людей с профильным производственным образованием? Складывается ощущение, что Слоик не хочет отвечать за то, что происходит в «Якутскэнерго» и вообще повышать качество электроснабжения, поэтому решил защититься депутатской корочкой», — публикует мнение жителя региона ИА SakhaDay.

Издание просит считать материал, где изложено мнение людей о проблемах с энергоснабжением, открытым обращением жителей Якутии полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, так как он курирует «Русгидро» и владеет акциями «Якутскэнерго».

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В самом «Якутскэнерго» между отключениями электричества и намерением гендиректора стать депутатом республиканского парламента связи не нашли. Там причиной блэк-аута назвали… воздушные шарики.

«Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил запущенный в воздух гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода. Оперативно-выездная бригада выехала на место происшествия, устранила причину аварии и в 01:45 подстанции заработали по нормальной схеме», — заявили в компании.

С очень короткой программой

В обилии предвыборных событий почти потерялась информация о том, что врио главы региона Айсен Николаев представил проект своей политической программы. Она состоит из семи тезисов, каждый из которых призван дать ясное понимание того, что будет делаться по ключевым направлениям развития республики.

«Айсен Николаев пойдёт на выборы с очень короткой программой. При этом врио главы Якутии намерен максимально учесть мнение жителей региона», — пришло к выводу ЯСИА.

«Каждый человек, желающий участвовать в обновлении республики, сможет внести их через социальные сети, специальный сайт, в письменном виде. Все предложения будут рассмотрены, а самые интересные — учтены, в том числе в стратегии социально-экономического развития региона», — сказал врио главы.

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Между тем проект программы уже не только готов, но и представлен — 27 июня, на встрече Николаева с участниками предварительного голосования «Единой России» по выбору кандидатов на должность мэра Якутска. Первых главных задач две: ликвидировать последствия масштабного наводнения, от которого пострадали 57 населённых пунктов, и за максимально короткий срок сбалансировать параметры государственного бюджета региона, принятого со скрытым дефицитом в 15 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 9 сентября в Якутии пройдут выборы главы региона, депутатов Госсобрания, мэра Якутска и депутатов городской думы столицы республики.